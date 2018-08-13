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Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

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10:20   13 Августа 2018
Россия

«Туполев» создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ

«Туполев» создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ

Компания «Туполев» заключила с Минобороны РФ контракт на создание модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Какие-то детали документа или сроки работ пока неизвестны. 

В пресс-службе компании рассказали, что к концу 2018 года должны завершиться государственные испытания ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями. Он предназначен для поражения целей в удаленных районах и в глубоком тылу с применением ядерного ракетного оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также повышение их эффективности являются приоритетом для военного ведомства. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #минобороны рф #армия и опк #ту-95мс
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