«Туполев» создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ

Компания «Туполев» заключила с Минобороны РФ контракт на создание модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Какие-то детали документа или сроки работ пока неизвестны.

В пресс-службе компании рассказали, что к концу 2018 года должны завершиться государственные испытания ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями. Он предназначен для поражения целей в удаленных районах и в глубоком тылу с применением ядерного ракетного оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также повышение их эффективности являются приоритетом для военного ведомства.