Мы в соц.сетях:
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
10:25   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника

Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника

Преступление произошло вчера вечером, 12 августа, на улице Данилы Щербаковского.

По сообщениям очевидцев, в районе 8 часов вечера трое людей в масках вбежали в магазин-ломбард, послышалось несколько выстрелов. После ограбления преступники скрылись на темно-синем автомобиле марки Peugeotе. В результате нанесенных травм охранник скончался.

Сотрудники полиции изъяли видео с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения магазина. Ведется поиск неизвестных преступников. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «разбой» и «убийство», наказание за которые в сумме предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. 

Машина преступников была найдена сожженной в гаражном кооперативе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #убийство #киев #ограбление #ломбард
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...