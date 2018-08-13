Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника

Преступление произошло вчера вечером, 12 августа, на улице Данилы Щербаковского.

По сообщениям очевидцев, в районе 8 часов вечера трое людей в масках вбежали в магазин-ломбард, послышалось несколько выстрелов. После ограбления преступники скрылись на темно-синем автомобиле марки Peugeotе. В результате нанесенных травм охранник скончался.

Сотрудники полиции изъяли видео с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения магазина. Ведется поиск неизвестных преступников. По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «разбой» и «убийство», наказание за которые в сумме предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Машина преступников была найдена сожженной в гаражном кооперативе.