Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

О гибели находившихся на борту вертолета людей РИА Нововсти сообщил источник в туристической компании.

Речь идет о вертолете Ми-8, который числится в рядах Нацгвардии Таджикистана. Судно вывозило альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек, однако после взлета, пилоты сразу же совершили жесткую посадку в горах восточного Таджикистана.

Помимо экипажа при посадке погибли альпинисты, рассказал собеседник агентства, не уточнив точное количество жертв. Всего на борту находились 13 туристов, среди которых подавляющее число россиян.

Таджикское правительство пока данную информацию не подтверждает.

По данным СМИ, помимо граждан РФ в вертолете находились альпинисты из Белоруссии и Испании.