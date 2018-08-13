Мы в соц.сетях:
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

 Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника

Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

 Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника

Трое неизвестных в Киеве ограбили ломбард и убили охранника
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
10:02   13 Августа 2018
Весь мир

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

О гибели находившихся на борту вертолета людей РИА Нововсти сообщил источник в туристической компании.

Речь идет о вертолете Ми-8, который числится в рядах Нацгвардии Таджикистана. Судно вывозило альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек, однако после взлета, пилоты сразу же совершили жесткую посадку в горах восточного Таджикистана.

Помимо экипажа при посадке погибли альпинисты, рассказал собеседник агентства, не уточнив точное количество жертв. Всего на борту находились 13 туристов, среди которых подавляющее число россиян.

Таджикское правительство пока данную информацию не подтверждает.

По данным СМИ, помимо граждан РФ в вертолете находились альпинисты из Белоруссии и Испании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#вертолет #политика #чп #таджикистан #общество #весь мир #альпинисты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...