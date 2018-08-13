Кемеровский суд отклонил жалобу на снятие ареста с «Зимней вишни»

Постановление следствия от 12 июля текущего года об отмене наложения ареста на имущество торгового центра «Зимняя вишня» признано законным, пишет в понедельник ТАСС.

На снятие ареста с ТЦ пожаловались три предпринимателя, которые признаны потерпевшими по уголовному делу о пожаре. Тем не менее суд решил оставить апелляцию без удовлетворения.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта текущего года. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе дети. По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому в качестве фигурантов проходят 11 человек.

Ранее здание торгового центра признали вещдоком по делу, поместили под арест и передали на ответственное хранение мэрии. Следствие, однако, решило исключить «Зимнюю вишню» из списка вещдоков.