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Специалисты из России починят военную технику Киргизии

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10:31   13 Августа 2018
Россия

Кемеровский суд отклонил жалобу на снятие ареста с «Зимней вишни»

Кемеровский суд отклонил жалобу на снятие ареста с «Зимней вишни»

Постановление следствия от 12 июля текущего года об отмене наложения ареста на имущество торгового центра «Зимняя вишня» признано законным, пишет в понедельник ТАСС.

На снятие ареста с ТЦ пожаловались три предпринимателя, которые признаны потерпевшими по уголовному делу о пожаре. Тем не менее суд решил оставить апелляцию без удовлетворения.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта текущего года. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе дети. По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому в качестве фигурантов проходят 11 человек.

Ранее здание торгового центра признали вещдоком по делу, поместили под арест и передали на ответственное хранение мэрии. Следствие, однако, решило исключить «Зимнюю вишню» из списка вещдоков.

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Автор: Юлия Халус
#россия #кемерово #общество #зимняя вишня
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