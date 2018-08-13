Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Легкоатлеты из России, которые выступали на прошедшем чемпионате Европы в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей.

Золото получила Мария Ласицкине (прыжки в высоту). Серебряные медали достались Тимуру Моргунову (прыжки с шестом), Илье Шкуренову (десятиборье) и Сергею Шубенкову (бег на 110 метров с барьерами). Бронзы были удостоены Илья Иванюк (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба на 20 километров).

Спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Если бы сборная была официально допущена до соревнований, то Россия заняла бы 13-е место в медальном зачете. Первое место досталось легкоатлетам из Великобритании, второе — Польше, а третье — Германии.