Мы в соц.сетях:
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
9:56   13 Августа 2018
Весь мир

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Легкоатлеты из России, которые выступали на прошедшем чемпионате Европы в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей.

Золото получила Мария Ласицкине (прыжки в высоту). Серебряные медали достались Тимуру Моргунову (прыжки с шестом), Илье Шкуренову (десятиборье) и Сергею Шубенкову (бег на 110 метров с барьерами). Бронзы были удостоены Илья Иванюк (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба на 20 километров).

Спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Если бы сборная была официально допущена до соревнований, то Россия заняла бы 13-е место в медальном зачете. Первое место досталось легкоатлетам из Великобритании, второе — Польше, а третье — Германии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#легкоатлеты #россия #спорт #общество #чемпионат европы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...