Новый межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне осенью — СМИ
Переговоры Южной Кореи и КНДР состоятся в сентябре, уточнили представители двух стран по итогам встречи в пограничном пункте Пханмунджом.
Их слова передает агентство Yonhap.
Стороны рассказали, что поговорили о следующем саммите: где провести встречу и когда. Определено, что переговоры состоятся в сентябре в северокорейской столице. Кроме того, представители обеих стран обсудили условия принятой на первом саммите декларации и ее реализацию.
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин впервые за последние 10 лет встретились 27 апреля этого года в Пханмунджоме. По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян определили, что общей целью государств является денуклеаризация региона.
Вторая межкорейская встреча прошла в мае.