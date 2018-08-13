Новый межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне осенью — СМИ

Переговоры Южной Кореи и КНДР состоятся в сентябре, уточнили представители двух стран по итогам встречи в пограничном пункте Пханмунджом.

Их слова передает агентство Yonhap.

Стороны рассказали, что поговорили о следующем саммите: где провести встречу и когда. Определено, что переговоры состоятся в сентябре в северокорейской столице. Кроме того, представители обеих стран обсудили условия принятой на первом саммите декларации и ее реализацию.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин впервые за последние 10 лет встретились 27 апреля этого года в Пханмунджоме. По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян определили, что общей целью государств является денуклеаризация региона.

Вторая межкорейская встреча прошла в мае.