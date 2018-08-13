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9:34   13 Августа 2018
Россия

Экс-ведущий «Взгляда» не верит в причастность Березовского к убийству Листьева

Экс-ведущий «Взгляда» не верит в причастность Березовского к убийству Листьева

Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский выразил свое мнение по поводу причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству известного в 90-е годы журналиста Владислава Листьева.

Политковский считает, что эта версия имела место быть. Однако Березовский в свое время сбежал из страны, а «на беглого человека всегда проще всего это дело списать».

Экс-ведущий «Взгляда» не верит в причастность Березовского к убийству Листьева

Он также вспомнил предположение, что Листьева убили из-за запрета на рекламу, которое он якобы самостоятельно ввел в 1995 году на ОРТ. Политковский подчеркнул, что решение отказаться от рекламы принимал не лично журналист, а совет директоров канала.

«Поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», — добавил он.

Напомним, Листьева убили 1 марта 1995 года. Двое застрелили его, когда журналист поднимался по лестнице своего дома в Москве. Он скончался на месте. 

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Автор: Виктория Разумовская
#убийство #журналист #листьев #березовский #орт
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