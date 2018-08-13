Новый рекорд трафика движения установили на Крымском мосту

За сутки по нему в обе стороны проехали свыше 33 тысяч автомобилей, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Новый рекорд интенсивности движения установлен накануне в воскресенье, 12 августа.

За день мост принял 33359 транспортных средств, из них 17,9 тысяч двигались в крымском направлении.

Ранее Крымский мост дважды устанавливал аналогичные рекорды 15 июля, когда по нему проехали 31,5 тысячи машин и 5 августа - 32,4 тысячи. Конструкция и разметка моста позволяет проезд 40 тысяч автомобилей в сутки.

Суммарно за последние три месяца около 1,7921 миллиона автомобилей пересекли Крымский мост. С момента открытия объекта порядка 950 тысяч машин смогли попасть в Крым по данному маршруту.