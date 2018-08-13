Посольство РФ выясняет подробности жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Тем не менее в дипмиссии не подтвердили данные о присутствии россиян на борту вертолета.

Об этом в понедельник пишет ТАСС.

Российское посольство в Душанбе занялось вопросом жесткой посадки вертолета Ми-8, на борту которого находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Инцидент случился в воскресенье в 16:30 по местному времени при транспортировке в базовый лагерь альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони.

Согласно данным СМИ, пассажирами воздушного судна являлись 13 россиян, а также гражданин Белоруссии и выходец из Испании. Среди туристов есть пострадавшие и жертвы.

В Таджикистане создана специальная комиссия, состоящая из представителей Комитета по ЧС, МВД, Госкомитета нацбезопасности, минобороны, минздрава и других ведомств.