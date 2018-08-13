Мы в соц.сетях:
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
9:15   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Посольство РФ выясняет подробности жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Посольство РФ выясняет подробности жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Тем не менее в дипмиссии не подтвердили данные о присутствии россиян на борту вертолета.

Об этом в понедельник пишет ТАСС.

Российское посольство в Душанбе занялось вопросом жесткой посадки вертолета Ми-8, на борту которого находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Инцидент случился в воскресенье в 16:30 по местному времени при транспортировке в базовый лагерь альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони.

Согласно данным СМИ, пассажирами воздушного судна являлись 13 россиян, а также гражданин Белоруссии и выходец из Испании. Среди туристов есть пострадавшие и жертвы.

В Таджикистане создана специальная комиссия, состоящая из представителей Комитета по ЧС, МВД, Госкомитета нацбезопасности, минобороны, минздрава и других ведомств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #чп #таджикистан #ми-8
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...