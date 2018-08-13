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Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

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Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

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9:15   13 Августа 2018
Весь мир

Свыше 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте в Испании

Свыше 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте в Испании

Об инциденте в испанском городе Виго сообщает местное издание Faro de Vigo.

Речь идет о концерте автономном сообществе Галисия, где во время выступления на набережной не выдержав веса обрушилась деревянная конструкция для зрителей. Все находящиеся на ней люди упали в воду, пострадали 130 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. 

Все получившие травмы и ранения госпитализированы.

Концерт, который завершился данным происшествием проводился в рамках фестиваля O Marisquiño.

На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов.

 

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Автор: Екатерина Розина
#чп #испания #концерт #весь мир
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