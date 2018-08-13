Свыше 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте в Испании
Об инциденте в испанском городе Виго сообщает местное издание Faro de Vigo.
Речь идет о концерте автономном сообществе Галисия, где во время выступления на набережной не выдержав веса обрушилась деревянная конструкция для зрителей. Все находящиеся на ней люди упали в воду, пострадали 130 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Все получившие травмы и ранения госпитализированы.
Концерт, который завершился данным происшествием проводился в рамках фестиваля O Marisquiño.
На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов.