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Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

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МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
9:14   13 Августа 2018
Весь мир

США опасаются сотрудничества России и ФРГ, считают в Германии

США опасаются сотрудничества России и ФРГ, считают в Германии

Об этом заявила лидер парламентской фракции германской Левой партии Сара Вагенкнехт. 

Она отметила, что Европа всегда была заинтересована в стабильной ситуации на Ближнем Востоке и крепком сотрудничестве с Россией. Штаты же всегда боялись, что российские ресурсы и немецкая техника объединятся. По ее словам, опасения эти появились не без оснований. Парламентарий подчеркнула, что Вашингтон преследовал свои интересы годами, а с того дня, как к власти пришел нынешний президент Дональд Трамп, все это обрело агрессивный оттенок.

Вагенкнехт заявила, что США «дестабилизировали Ближний Восток с его товарными войнами и в настоящее время продолжают делать это в Иране». Она призвала не подчиняться политике, которая противоречит интересам Германии.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #германия #политика #весь мир
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