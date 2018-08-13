США опасаются сотрудничества России и ФРГ, считают в Германии

Об этом заявила лидер парламентской фракции германской Левой партии Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что Европа всегда была заинтересована в стабильной ситуации на Ближнем Востоке и крепком сотрудничестве с Россией. Штаты же всегда боялись, что российские ресурсы и немецкая техника объединятся. По ее словам, опасения эти появились не без оснований. Парламентарий подчеркнула, что Вашингтон преследовал свои интересы годами, а с того дня, как к власти пришел нынешний президент Дональд Трамп, все это обрело агрессивный оттенок.

Вагенкнехт заявила, что США «дестабилизировали Ближний Восток с его товарными войнами и в настоящее время продолжают делать это в Иране». Она призвала не подчиняться политике, которая противоречит интересам Германии.