Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Сильнейший пожар полыхает на греческом острове Эвбея. Эвакуированы более 500 человек. Более 400 спасателей и десятки единиц техники боролись с огнем на протяжении 16 часов. Пока ситуацию не удалось взять под контроль.

Пожар начался накануне около трех часов дня. Он быстро распространился из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Вскоре губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион.

На тушение огня направлены два самолета и четыре вертолета. Созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений. Ситуацию контролирует премьер Греции Алексис Ципрас.