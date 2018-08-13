Мы в соц.сетях:
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

 Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ
Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

 МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили
Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

Источник: Погиб экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8

 Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине

Российские легкоатлеты выиграли шесть медалей на ЧЕ в Берлине
8:50   13 Августа 2018
Весь мир

Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Сильнейший пожар полыхает на греческом острове Эвбея. Эвакуированы более 500 человек. Более 400 спасателей и десятки единиц техники боролись с огнем на протяжении 16 часов. Пока ситуацию не удалось взять под контроль.

Пожар начался накануне около трех часов дня. Он быстро распространился из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Вскоре губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион.

На тушение огня направлены два самолета и четыре вертолета. Созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений. Ситуацию контролирует премьер Греции Алексис Ципрас.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #греция #засуха #природа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...