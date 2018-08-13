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СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

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8:27   13 Августа 2018
Россия

СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

Портал Akket сообщает, что онлайн-магазин AliExpress  массово блокирует аккаунты российский граждан, которые пытаются обмануть китайских продавцов через открытие споров.

Раньше, если приобретенный товар оказывался бракованным, покупатель мог открыть спор, чтобы урегулировать этот вопрос с продавцом. В итоге можно было полностью или частично возместить заплаченную сумму. 

В то же время в сети в последнее время появилось много видеороликов, на которых люди подробно объясняют, как обмануть продавцов с AliExpress и получить практически все что угодно бесплатно. Это и стало причиной блокировок подозрительных учетных записей. В основном это происходит из-за большого количества открытых споров по отношению к общему числу заказов.

Некоторые нарушители попадают в черный список, что подразумевает блокировку по ФИО и адресу проживания.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #мошенничество #общество #aliexpress
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