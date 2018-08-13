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 Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
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Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

 Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
8:11   13 Августа 2018
Весь мир

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Портал Akket сообщает, что в мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок. По этой причине спецслужбы смогут получить к ним доступ.

Руководство соцсети Facebook, которая фактически владеет мессенджером, потребовало пойти на такой шаг создателей WhatsApp. Основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что этого потребовали американские власти.

Версия без сквозного шифрования появится в 2019 году. Кроме того, вскоре в мессенджере появится реклама, от которой компания будет получать прибыль. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #спецслужбы #facebook #мессенджер #whats app #сквозное шифрование
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