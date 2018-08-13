Президент Киргизии заявил о важности развития отношений с Россией

Президент Киргизии назвал развитие отношений с РФ одним из главных направлений во внешней политике страны. Он сказал об этом в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Бишкек осознает важность дружбы со всеми соседними странами, включая членов Евразийского экономического союза, ОДКБ и Шанхайской организации. Сотрудничество с ними является стратегическим для Киргизии.

Президент подчеркнул выход на новый уровень киргизско-китайских отношений. Усиление связей с Турцией, Японией, Штатами и странами Евросоюза Жээнбеков также назвал стратегически важным.