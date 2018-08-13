Джонсон потребовал от Мэй прекратить позор Великобритании

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон написал в заметке для The Telegraph, что премьер Великобритании Тереза Мэй должна «положить конец позору Британии».

Как сообщает Федеральное агентство новостей, позором Джонсон считает отсутствие на рынке дешевого жилья.

Экс-глава МИД раскритиковал Мэй в ответ на ее возмущение сравнением женщин в традиционной одежде с почтовыми ящиками. Об этом Джонсон ранее писал в своей колонке, но сейчас решил об этом не упоминать, акцентировав внимание на жилищной проблеме.

Джонсона удивляет, что власти рассчитывают на поддержку молодежи и при этом ставят препятствия на пути приобретения молодыми людьми жилья. Бывший политик потребовал от Мэй отменить гербовый сбор — налог, который приходится платить при покупке жилья.