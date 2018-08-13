Мы в соц.сетях:
СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

 Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ

Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ
Президент Киргизии заявил о важности развития отношений с Россией

Президент Киргизии заявил о важности развития отношений с Россией

 Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным

Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным
Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

 Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

СМИ: AliExpress блокирует аккаунты россиян за открытые споры

 Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ

Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ
Президент Киргизии заявил о важности развития отношений с Россией

Президент Киргизии заявил о важности развития отношений с Россией

 Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным

Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным
Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

Пожар на греческом острове Эвбея продолжается более 16 часов

 Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
8:00   13 Августа 2018
Весь мир

Джонсон потребовал от Мэй прекратить позор Великобритании

Джонсон потребовал от Мэй прекратить позор Великобритании

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон написал в заметке для The Telegraph, что премьер Великобритании Тереза Мэй должна «положить конец позору Британии».

Как сообщает Федеральное агентство новостей, позором Джонсон считает отсутствие на рынке дешевого жилья.

Экс-глава МИД раскритиковал Мэй в ответ на ее возмущение сравнением женщин в традиционной одежде с почтовыми ящиками. Об этом Джонсон ранее писал в своей колонке, но сейчас решил об этом не упоминать, акцентировав внимание на жилищной проблеме.

Джонсона удивляет, что власти рассчитывают на поддержку молодежи и при этом ставят препятствия на пути приобретения молодыми людьми жилья. Бывший политик потребовал от Мэй отменить гербовый сбор — налог, который приходится платить при покупке жилья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#жилье #джонсон #мэй #позор #гербовый сбор
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...