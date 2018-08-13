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 Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным

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7:37   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным

Депутат Рады назвал лозунг «слава Украине» неуместным

Лозунг «слава Украине» неуместно употреблять по отношению к государству, которое не достигло уровня, достойного этих слов. Такое мнение выразил по телевидению депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Политик заявил, что был бы рад произносить эти слова, если бы Украина процветала, но на данный момент ситуация противоположная. Рабинович добавил, что слушает громкие лозунги в Раде уже два года, но ничего хорошего для страны под эти крики сделано не было.

Также депутат отметил, что сомневается в патриотизме властей Украины. «Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот — ты враг», — резюмировал Рабинович.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #рабинович
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