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7:07   13 Августа 2018
Россия

Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ

Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ

В среду в Москве ограничат движение автомобилей на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Выезд из поселка Беседы на 21-м километре Московской кольцевой автодороги будет закрыт до 15 февраля следующего года.

Проезд также будет ограничен на мосту Беседы–Братеево с 19 августа по 30 сентября.

Одна из полос на двадцатом километре МКАД от съезда с внешней стороны кольцевой дороги в село Беседы будет перекрыта с 26 августа по 30 сентября.

Данная мера необходима на время строительства транспортной развязки. 

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Автор: Олег Королев
#москва #мкад #ограничение движения
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