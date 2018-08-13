Движение на МКАД ограничат из-за дорожных работ

В среду в Москве ограничат движение автомобилей на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Выезд из поселка Беседы на 21-м километре Московской кольцевой автодороги будет закрыт до 15 февраля следующего года.

Проезд также будет ограничен на мосту Беседы–Братеево с 19 августа по 30 сентября.

Одна из полос на двадцатом километре МКАД от съезда с внешней стороны кольцевой дороги в село Беседы будет перекрыта с 26 августа по 30 сентября.

Данная мера необходима на время строительства транспортной развязки.