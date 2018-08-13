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6:48   13 Августа 2018
Россия

Первые деревья в честь новорожденных жителей Москвы посадят весной

Первые деревья в честь новорожденных жителей Москвы посадят весной

Столичные власти намерены реализовать семейно-экологический проект «Наше дерево» весной следующего года, сообщает штаб кандидата в столичные мэры Сергея Собянина.

Молодым родителям предлагается сажать именные деревья в честь своего ребенка. Сертификат на высадку предлагается выдавать вместе со свидетельством рождения.

После этого с семьей свяжутся озеленители, которые предоставят нужный инвентарь и согласуют дату и место высадки. 

За посаженными деревьями будут ухаживать специалисты по озеленению. Родители смогут найти растение с помощью GPS-метки.

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Автор: Олег Королев
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