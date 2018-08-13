Новый парк появится на Ходынском поле в Москве

В Москве на Ходынском поле откроют новый парк с различными площадками и водоемами, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Смотровые площадки разместят на искусственных холмах. Для детей возведут батутный центр и игровые площадки.

Посетители парка смогут заниматься на тренажерах, играть в баскетбол и теннис, кататься на коньках, велосипедах и скейтбордах. Пенсионеры смогут заниматься в отдельном тренажерном комплексе.

Изюминкой парка станет «сухой» фонтан, который установят на входе. Он состоит из 245 струн, которые будут менять высоту и ритмичность под музыку.