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6:22   13 Августа 2018
Россия

Новый парк появится на Ходынском поле в Москве

Новый парк появится на Ходынском поле в Москве

В Москве на Ходынском поле откроют новый парк с различными площадками и водоемами, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Смотровые площадки разместят на искусственных холмах. Для детей возведут батутный центр и игровые площадки.

Посетители парка смогут заниматься на тренажерах, играть в баскетбол и теннис, кататься на коньках, велосипедах и скейтбордах. Пенсионеры смогут заниматься в отдельном тренажерном комплексе.

Изюминкой парка станет «сухой» фонтан, который установят на входе. Он состоит из 245 струн, которые будут менять высоту и ритмичность под музыку.

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Автор: Олег Королев
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