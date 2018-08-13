Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке новых акций Tesla

Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке акций компании Tesla. Путем дополнительных вложений Эр-Рияд планирует перестраховаться на случай рисков на нефтяном рынке.

Как писала газета Financial Times, доля суверенного фонда Саудовской Аравии в Tesla уже составляет порядка 2 млрд долларов. Сколько будет вложено дополнительных средств, в фонде пока не решили. Переговоры об этом еще ведутся.

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение о том, что хочет превратить компанию из публичной в частную и планирует выкупить ее акции по цене 420 долларов за штуку. Он заявил, что имеет на это средства.

На сегодняшний день акционерами Tesla являются все сотрудники компании, в том числе и сам Маск. Он владеет приблизительно 20 %.