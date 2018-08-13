СМИ: Страховщики намерены ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает Минфину РФ ограничить пятью днями срок обращения за выплатами по ОСАГО, сообщают «Ведомости».

Газета отмечает, что страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами. Согласно данной инициативе, сообщать о происшествии необходимо будет в пятидневный период.

В РСА заявили, что такая мера должна позволить избежать случаев, когда об убытке спустя долгий срок после аварии. Такие ситуации зачастую используют мошенники, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП становится сложнее, а задержка выплат или отказ от них чреваты штрафом.

В случае, если поправки будут приняты, автовладельцу по прошествии пяти дней придется доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке. В противном случае страховщики имеют право законно отказывать в выплатах.