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5:45   13 Августа 2018
Россия

Рособрнадзор: к 2030 году ЕГЭ будут проверять компьютеры

Рособрнадзор: к 2030 году ЕГЭ будут проверять компьютеры

Рособрнадзор заявил о переходе к проверке развернутых ответов единого госэкзамена искусственным интеллектом к 2030 году.

Уточняется, что замена специалистов искусственным интеллектом — не цель, а естественный процесс. До реального применения на практике все изменения много раз обсудят и опробуют. Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова отметила, что любые перемены будут поэтапными.

На данный момент для проверки экзаменационных работ задействовано 40 тысяч человек, компьютеры проверяют только тесты.

Напомним, что со следующего года ЕГЭ по информатике будет полностью проводиться на компьютере.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #егэ #искуственный интеллект
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