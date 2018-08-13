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 Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния
5:40   13 Августа 2018
Весь мир

Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

В канадской провинции Британская Колумбия молния спровоцировала 140 новых очагов лесных пожаров, сообщает Global News.

Глава пожарной службы Кевин Скрепник сообщил, что в провинции насчитывается порядка 600 пожаров. По его словам, ранее в регионе такого большого количества возгораний не наблюдалось.

В июле режим чрезвычайной ситуации был введен в некоторых частях западе Канады в связи с пожарами.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара на севере Калифорнии превысила 1148,4 квадратных километров. Возгорание стало самым масштабным в истории штата.

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Автор: Олег Королев
#пожар #канада #молния
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