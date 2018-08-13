При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек

При стрельбе в британском Манчестере пострадали десять человек, сообщает издание Daily Mail.

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Инцидент произошел во время карнавала на юге города, в районе Мосс Сайд.

В числе пострадавших - двое детей. Очевидцы рассказали, что в 12-летнего ребенка стреляли на глазах у родителей.

На месте происшествия проводятся обыски. Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер наблюдения.

Полиция расследует инцидент как покушение на убийство. Предполагается, что стрелок был вооружен ружьем, стреляющим дробью.