При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек
При стрельбе в британском Манчестере пострадали десять человек, сообщает издание Daily Mail.
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Инцидент произошел во время карнавала на юге города, в районе Мосс Сайд.
В числе пострадавших - двое детей. Очевидцы рассказали, что в 12-летнего ребенка стреляли на глазах у родителей.
На месте происшествия проводятся обыски. Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер наблюдения.
Полиция расследует инцидент как покушение на убийство. Предполагается, что стрелок был вооружен ружьем, стреляющим дробью.