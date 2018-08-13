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4:51   13 Августа 2018
Весь мир

Белый дом грозит последствиями сотруднице, тайно записывавшей разговоры

Белый дом грозит последствиями сотруднице, тайно записывавшей разговоры

Юристы Белого дома готовят меры против экс-сотрудники аппарата президента США Омаросы Маниголт-Ньюман, которая втайне записывала на диктофон разговоры с с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала АВС аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Он рассказала, что записала разговор, находясь в защищенной от прослушки ситуационной комнате.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что сама идея того, что сотрудник аппарата тайно пронес записывающее устройство в ситуационную комнату, показывает откровенное пренебрежение к нацбезопасности.

По ее словам, факт того, что позже Маниголт-Ньюман хвасталась этим, подтверждает отсутствие добропорядочности экс-сотрудницы Белого дома.

Телеканал отмечает, что Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера, чтобы наказать Маниголт-Ньюман за обнародование записи, а также в дальнейшем запретить публиковать новые пленки, 

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Автор: Олег Королев
#белый дом #маниголт-ньюман
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