Белый дом грозит последствиями сотруднице, тайно записывавшей разговоры

Юристы Белого дома готовят меры против экс-сотрудники аппарата президента США Омаросы Маниголт-Ньюман, которая втайне записывала на диктофон разговоры с с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала АВС аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Он рассказала, что записала разговор, находясь в защищенной от прослушки ситуационной комнате.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что сама идея того, что сотрудник аппарата тайно пронес записывающее устройство в ситуационную комнату, показывает откровенное пренебрежение к нацбезопасности.

По ее словам, факт того, что позже Маниголт-Ньюман хвасталась этим, подтверждает отсутствие добропорядочности экс-сотрудницы Белого дома.

Телеканал отмечает, что Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера, чтобы наказать Маниголт-Ньюман за обнародование записи, а также в дальнейшем запретить публиковать новые пленки,