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5:26   13 Августа 2018
Россия

Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

Жара, не прекращающаяся на юге России в течение всего лета, может немного уменьшить урожайность винограда, объявили российские виноделы. Но качество большинства сортов останется на прежнем уровне, если погода не устроит очередных сюрпризов.

Глава управления виноградарства и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев отметил, что жара вредна для «шампанских» сортов, но серьезной опасности нет.

Дело в том, что качество шампанских вин зависит от гармоничного сочетания кислотности и сахара. Избыток сахара и недостаток кислотности — плохой показатель. Для других сортов это серьезной угрозой не является.

Директор по продажам ОАО «Цимлянские вина» Сергей Николаев прогнозирует небольшое снижение урожайности и, соответственно, несущественное повышение цен примерно на 1,5–2 %.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вино #виноград #урожайность
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