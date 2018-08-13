СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян

Российские исследователи создают дата-центр для сбора сведений о психологическом и интеллектуальном развитии современных детей, сообщают «Известия» со ссылкой на Российскую академию образования.

Газета отмечает, что для сбора данных разрабатывается комплекс тестов. После стандартизации инструменты будут доступны школьным психологам.

Собранная информация понадобится для оценки изменений, которые происходят при развитии человека.

Ранее министерство просвещения направило методические рекомендации для учителей, которые помогут выявлять учеников-агрессоров и налаживать с ними контакт.