Мы в соц.сетях:
Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

 СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян

СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян
В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

 При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника
Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

 При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек

При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек
Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

Виноделы: жара может снизить урожайность винограда

 СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян

СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян
В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

 При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника
Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

Причиной 140 пожаров на западе Канады стала молния

 При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек

При стрельбе в Манчестере пострадали десять человек
4:25   13 Августа 2018
Россия

СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян

СМИ: В РФ создадут центр для изучения интеллекта россиян

Российские исследователи создают дата-центр для сбора сведений о психологическом и интеллектуальном развитии современных детей, сообщают «Известия» со ссылкой на Российскую академию образования.

Газета отмечает, что для сбора данных разрабатывается комплекс тестов. После стандартизации инструменты будут доступны школьным психологам.

Собранная информация понадобится для оценки изменений, которые происходят при развитии человека.

Ранее министерство просвещения направило методические рекомендации для учителей, которые помогут выявлять учеников-агрессоров и налаживать с ними контакт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#тесты #iq #изучение интеллекта
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...