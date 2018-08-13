Ритейлеры задумались о вреде пластиковых пакетов для экологии

Гиганты российского ритейла, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, задумались об отказе от пластиковых пакетов на кассах магазинов. Впрочем, к решительным мерам готовы не все, заявил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Многие ритейлеры уже перестали бесплатно выдавать на кассе пластиковые пакеты, но приобрести их за деньги по-прежнему можно. Теперь, как сообщил Беляков, есть идея перейти к этапу полного отказа от пластиковых пакетов.

АКОРТ понимает, насколько серьезный вред наносит окружающей среде использование пластиковых пакетов. Даже если это будет стоить денег покупателям и вызовет их недовольство, польза от таких мер как переход к бумажным пакетам или тканевым сумкам будет огромная. Такая упаковка дороже в производстве, но это элемент социальной ответственности, отметил Беляков.