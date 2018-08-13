Мадуро пообещал отсутствие неприкасаемых в расследовании покушения

Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал, что в расследовании покушения на него не будет «неприкасаемых».

На своей странице в Tiwtter он написал, что «колумбийская олигархия и экстремистская оппозиция» должна понимать, что правосудие в деле о покушении на него наступит, а «наемные убийцы не возьмут верх».

Мадуро подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах правительство страны не отступит перед «террористической олигархией».

Ранее глава Венесуэлы заявил, что покушение на него приказал осуществить бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.