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В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

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3:53   13 Августа 2018
Весь мир

Ираку придется перестраивать экономику после санкций США против Ирана

Ираку придется перестраивать экономику после санкций США против Ирана

Ираку, традиционно имеющему тесные экономические связи с Ираном, придется перестраивать экономику на партнерство с арабскими странами после введения США антииранских санкций, рассказал иракский парламентарий Хамед аль-Мутлак.

США восстановили вторичные санкции в отношении государств, сотрудничающих с Ираном. Ираку, как соседу и партнеру Ирана, придется развивать торговое и финансовое сотрудничество с другими странами региона.

Хамед аль-Мутлак отметил, что задуматься о развитии отношений со странами Залива можно было бы и раньше.

Также он заявил о недовольстве вмешательством Штатов во внутренние дела других государств, общением на языке силы, постоянным нарушением устава ООН. Никто не забыл, как еще недавно сам Ирак страдал от санкций и военного вмешательства.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #экономика #санкции #иран #ирак
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