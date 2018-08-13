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В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

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3:47   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана при жесткой посадке вертолета с альпинистами пострадали люди, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе по ликвидации ЧС.

Жесткая посадка Ми-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа на борту произошла 14:30 мск воскресенья.

Инцидент произошел в момент, когда вертолет транспортировал альпинистов к пику Исмоили Сомони, в расположенный в низовьях ледника Фортамбек базовый лагерь.

Спасательное ведомство отвечает,  что связи с экипажем и пассажирами до сих пор нет.

На место ЧП направлены два спасательных вертолета.

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Автор: Олег Королев
#вертолет #таджикистан #жесткая посадка
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