В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

В горах Таджикистана при жесткой посадке вертолета с альпинистами пострадали люди, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе по ликвидации ЧС.

Жесткая посадка Ми-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа на борту произошла 14:30 мск воскресенья.

Инцидент произошел в момент, когда вертолет транспортировал альпинистов к пику Исмоили Сомони, в расположенный в низовьях ледника Фортамбек базовый лагерь.

Спасательное ведомство отвечает, что связи с экипажем и пассажирами до сих пор нет.

На место ЧП направлены два спасательных вертолета.