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 Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря

Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря
3:25   13 Августа 2018
Весь мир

Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря

Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря

Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.

В заявлении говорится, что эскадренный миноносец типа «Арли Берк» USS Carney DDG-64 вошел 12 августа в черноморскую акваторию для проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками в регионе.

Командующий эсминцем Тайсон Юнг заявил, что прибытие «Карни» демонстрирует «неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе». Также он отметил, что проведенное в Черном море время поможет улучшить взаимодействие, а также обмен информацией и опытом со странами-партнерами США.

Ранее «Карни» заходил в Черное море в январе.

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Автор: Олег Королев
#черное море #американский эсминец #uss carney
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