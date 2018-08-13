СМИ: Поставки российских поездов в Сирию начнутся в 2019 году

Россия может начать поставлять железнодорожную технику в Сирию в следующем году, сообщают «Известия» со ссылкой на «Уралвагонзавод».

Компания сообщила газете, что заинтересована в поставках широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, платформ, полувагонов в количестве, нужном для обновления парка железных дорог республики. Ожидается, что поставки могут быть организованы в 2019 году.

Сотрудничество с сирийскими железными дорогами допустили в «Трансмашхолдинг».

В пресс-службе «Сирийских железных дорог» сообщили, что процесс восстановления железнодорожной инфраструктуры прежде всего коснулся маршрутов между промышленными предприятиями и пунктами экспорта и потребления товаров.