Мы в соц.сетях:
Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

12:48   13 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Поставки российских поездов в Сирию начнутся в 2019 году

СМИ: Поставки российских поездов в Сирию начнутся в 2019 году

Россия может начать поставлять железнодорожную технику в Сирию в следующем году, сообщают «Известия» со ссылкой на «Уралвагонзавод».

Компания сообщила газете, что заинтересована в поставках широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, платформ, полувагонов в количестве, нужном для обновления парка железных дорог республики. Ожидается, что поставки могут быть организованы в 2019 году.

Сотрудничество с сирийскими железными дорогами допустили в «Трансмашхолдинг». 

В пресс-службе «Сирийских железных дорог» сообщили, что процесс восстановления железнодорожной инфраструктуры прежде всего коснулся маршрутов между промышленными предприятиями и пунктами экспорта и потребления товаров. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #ржд #российские поезда
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...