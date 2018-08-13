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В горах Таджикистана жестко приземлился вертолет с альпинистами

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 При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

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3:00   13 Августа 2018
Весь мир

Немецкий депутат рассказала о страхе США перед сотрудничеством РФ и ФРГ

Немецкий депутат рассказала о страхе США перед сотрудничеством РФ и ФРГ

США боятся объединения немецких технологий и российских ресурсов, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Немецкий политик отметила, что Вашингтон преследует собственные интересы, однако с приходом Трампа способы их достижения стали агрессивными.

В интервью Frankfurter Allgemeine она подчеркнула, что интересы США противоречат европейских в важнейших вопросах, и не только в экономических.

Вагенкнехт отметила, что плохие отношения с Россией и Ираном противоречат интересам Европейского союза. По ее мнению, Германия должна развивать плодотворные отношения с Москвой.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #германия #сара вагенкнехт
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