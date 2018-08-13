Южная Корея и КНДР обсудят Пханмунджомскую декларацию

Представители Южной и Северной Кореи обсудят Пханмунджомскую декларацию, сообщил южнокорейский министр по вопросам объединения Чо Мен Ген.

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По его словам, на встрече будет обсуждаться общая ситуация в области воплощения декларации в жизнь, а также то, что будет осуществляться в будущем..

Пхеньян и Сеул проведут переговоры на высоком уровне 13 августа. Встреча состоится в приграничном пункте Пханмунджом, ее целью станет обсуждение возможности нового саммита между главами двух стран.