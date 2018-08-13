Посольство ответило на слова о «причастности РФ» к событиям в Шарлотсвилле

Посольство РФ в США прокомментировало заявления американских политиков о том, что Москва якобы причастна к прошлогодним столкновениям на расово-социальной почве в Шарлотсвилле.

Диппредставительстве заявили, что с учетом безответственного поведения американских политиков, не будет удивительно то, что в организации протестов в Вашингтоне в честь годовщины Шарлотсвилля также обвинят Россию.

Российские дипломаты отметили, что американской стороне проще переваливать ответственность на других, чем заниматься решением внутренних проблем, которые подтверждают, что межрасовая напряженность в США до сих пор не изжита.

Ранее американский конгрессмен Томас Гарретт заявил, что бюро допускает возможность того, что Россия якобы связана с протестами в Шарлотсвилле.