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3:35   13 Августа 2018
Россия

Петергбург хочет принять у себя летние Олимпийские игры

Петергбург хочет принять у себя летние Олимпийские игры

Правительство Санкт-Петербурга заявило о желании провести в городе летние Олимпийские игры. Однозначное решение по этому вопросу пока не принято.

В июле 2018 года российский президент Владимир Путин сказал, что несколько городов России могли бы стать отличным местом проведения летних Олимпийских игр.

Также об этом высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который уточнил, что Олимпиаду можно было бы устроить в Санкт-Петербурге или в Сочи, поскольку в этих городах уже построено все необходимое для проведения соревнований такого уровня.

Однако Россия до сих пор не подала заявку на участие в выборе столицы предстоящих Игр.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #санкт-петербург #летние олимпийские игры
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