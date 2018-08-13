Бывший юрист Трампа опроверг заявления о том, что президент съел документ

Экс-юрист американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает, что президент после одной из встреч проживал и проглотил некий важный документ.

Ранее данное заявление сделала бывший директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман. В своей книге она написала, что это случилось после встречи с Коэном в Овальном кабинете Белого дома.

На своей странице в Twitter Коэн написал, что ему звонили десятки журналистов с вопросом о том, действительно ли Трамп съел его записку. Юрист заявил, что в шоке от того, что кто-то мог всерьез воспринять утверждение.