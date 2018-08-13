Росатом отгрузит в Германию изотоп кремния для создания нового эталона массы

Росатом в конце года отправит в ФРГ изотоп кремния-28 (28Si) для создания нового эталона массы в рамках международного научного проекта «Килограмм-3», рассказали в пресс-службе входящей в Росатом Топливной компании ТВЭЛ.

Международное бюро мер и весов в 2005 году начало разрабатывать новые определения основных единиц измерения, в частности, килограмма.

Платино-иридиевому эталону килограмма уже более ста лет, и он со временем теряет массу. Был создан новый эталон — идеальный шар из поликристаллического обогащенного кремния.

Первый кристалл для его создания был наработан на Электрохимическом заводе — одном из ведущих предприятий в сфере обогащения стабильных изотопов. Заказчиком кремниевого кристалла является Физико-техническое федеральное ведомство Германии.