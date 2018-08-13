Служащие ВМФ РФ получат новые образцы парадной формы

Служащие российского флота получат новую парадную форму, сообщил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирала Валентина Селиванова.

По его словам, новая форма будет похожа на ту, которая была в конце XIX века.

Газета отмечает, что парадной формой вновь станет черный китель со стоячим воротником, который заменили на отложной воротник в 1960-е годы.

Ранее СМИ сообщало, что Минобороны РФ разработало изменения в указ президента о военной форме. Ожидается, что новая парадная одежда будет похожа на форму с Парада Победы 1945 года.