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Служащие ВМФ РФ получат новые образцы парадной формы
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1:47   13 Августа 2018
Россия

Служащие ВМФ РФ получат новые образцы парадной формы

Служащие ВМФ РФ получат новые образцы парадной формы

Служащие российского флота получат новую парадную форму, сообщил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирала Валентина Селиванова.

По его словам, новая форма будет похожа на ту, которая была в конце XIX века.

Газета отмечает, что парадной формой вновь станет черный китель со стоячим воротником, который заменили на отложной воротник в 1960-е годы.

Ранее СМИ сообщало, что Минобороны РФ разработало изменения в указ президента о военной форме. Ожидается, что новая парадная одежда будет похожа на форму с Парада Победы 1945 года.

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Автор: Олег Королев
#вмф россии #военная форма
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