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 Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура

Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура
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 Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура

Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура
1:34   13 Августа 2018
Весь мир

Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура

Купюры номиналом ноль евро с Карлом Марксом продаются на ура

Банкнота номиналом ноль евро была выпущена в марте в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса. На данный момент в мире продано более 100 тысяч таких купюр, рассказывает телерадиокомпания SWR.

Деньги с изображением немецкого философа приобрели небывалую популярность. Первые пять тысяч купюр разошлись менее чем за месяц. В туристической компании города Трир, выпустившей эти деньги в качестве сувенира, никто не ожидал такого успеха своей продукции.

Представитель компании Ганс-Альберт Беккер рассказал, что сувенирные купюры были распространены по 40 странам мира, причем наибольшей любовью они пользуются в КНР. Многие фирмы заказывают купюры, чтобы дарить сотрудникам на праздники.

Сувениры ничем не отличаются от настоящих денег. Они напечатаны на специальной бумаге, снабжены водяным знаком, серийным номером и прочими средствами защиты от подделок.

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Автор: Мария Милкевич
#купюра #ноль евро #маркс #сувенир
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