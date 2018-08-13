При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

В украинской столице произошло ограбление ломбарда, сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

Свидетели рассказали полицейским, что трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника. После этого злоумышленники забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.

В результате инцидента погиб охранник. Позже сотрудники украинской полиции нашли подожженный автомобиль на территории одного из гаражных кооперативов.

В Киеве введены специальные оперативные планы для розыска и задержания нападавших.