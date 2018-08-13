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При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

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1:22   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

При ограблении ломбарда в Киеве трое неизвестных застрелили охранника

В украинской столице произошло ограбление ломбарда, сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

Свидетели рассказали полицейским, что трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника. После этого злоумышленники забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.

В результате инцидента погиб охранник. Позже сотрудники украинской полиции нашли подожженный автомобиль на территории одного из гаражных кооперативов. 

В Киеве введены специальные оперативные планы для розыска и задержания нападавших.

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Автор: Олег Королев
#украина #ограбление #ломбард
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