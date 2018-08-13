"АвтоВАЗ" запускает конвейеры после корпоративного отпуска

Заводы, входящие в группу «АвтоВАЗ», в понедельник запускают производство после летнего корпоративного отпуска, продлившегося три недели, информируют пресс-службы предприятий.

В понедельник заканчивается корпоративный отпуск заводов «АвтоВАЗ» и «LADA Ижевск». С 23 июля по 12 августа на предприятиях осуществляли ремонт, профилактику и плановое усовершенствование оборудования.

Напомним, что «АвтоВАЗ» — крупнейший в России завод по производству автомобилей.