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1:05   13 Августа 2018
Весь мир

В сирийском Алеппо вновь заработали 1,3 тысячи предприятий

В сирийском Алеппо вновь заработали 1,3 тысячи предприятий

После освобождения Алеппо от боевиков заработали около 1,3 тысяч предприятий, сообщает сирийское агентство SANA.

В частности, речь идет о производстве в промышленной зоне района Эль-Каласа, 60 процентов которого специализируется на текстильной промышленности.

Глава  промышленной палаты Алеппо Фариса аш-Шахаби отметил, что после освобождения Эль-Каласа основными препятствиями к возобновлению производства были необходимость восстановить электроснабжение и накопленные штрафы.

В январе в Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная во время войны.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо #предпрятия
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