В сирийском Алеппо вновь заработали 1,3 тысячи предприятий

После освобождения Алеппо от боевиков заработали около 1,3 тысяч предприятий, сообщает сирийское агентство SANA.

В частности, речь идет о производстве в промышленной зоне района Эль-Каласа, 60 процентов которого специализируется на текстильной промышленности.

Глава промышленной палаты Алеппо Фариса аш-Шахаби отметил, что после освобождения Эль-Каласа основными препятствиями к возобновлению производства были необходимость восстановить электроснабжение и накопленные штрафы.

В январе в Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная во время войны.