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0:57   13 Августа 2018
Весь мир

Противники ультраправых организаций прибыли к Белому дому

Противники ультраправых организаций прибыли к Белому дому

Несколько тысяч митингующих против ультраправых организаций насчитывается возле Белого дома, их количество существенно превышает численность правых.

Митинг ультраправых сил запланирован на 17.30 (0.30 мск), но в 17:15 мало кто из них добрался до станции Foggy Bottom, где должен был начаться марш в сторону Белого дома.

Станцию и ее окрестности охраняют десятки полицейских. Там же собрались несколько десятков активистов с плакатами против фашизма и расизма. Порядок ничто пока не нарушает.

Отметим, что антиправые настроения связаны, в частности, с администрацией президента Дональда Трампа.

Акции ультраправых проходят в годовщину событий в Шарлотсвилле, где в ходе шествия ультраправых произошли беспорядки, ставшие причиной гибели человека.

В этом году полиция пообещала не допустить подобного и, если потребуется, встать живым щитом между митингующими.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #фашизм #расизм #ультраправые #шарлотсвилль
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