Почти 30 человек пострадали при катании на тракторе в Германии

При падении экскурсионного трактора в федеральной земле Гессен пострадали 27 человек, сообщает портал Hessenschau со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около города Лидербах в минувшее воскресенье. Катавший туристов по полю трактор с прицепом перевернулся на крутом повороте. В результате инцидента тяжелые травмы получили шесть человек. В числе пострадавших также есть дети.

Организаторы экскурсии сравнивают катание на тракторе с американскими горками. «Аттракцион» проводят около популярного лабиринта в кукурузном поле. В минувшем году его посетили 20 тысяч человек.