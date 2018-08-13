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0:43   13 Августа 2018
Весь мир

Почти 30 человек пострадали при катании на тракторе в Германии

Почти 30 человек пострадали при катании на тракторе в Германии

При падении экскурсионного трактора в федеральной земле Гессен пострадали 27 человек, сообщает портал Hessenschau со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около города Лидербах в минувшее воскресенье. Катавший туристов по полю трактор с прицепом перевернулся на крутом повороте. В результате инцидента тяжелые травмы получили шесть человек. В числе пострадавших также есть дети.

Организаторы экскурсии сравнивают катание на тракторе с американскими горками. «Аттракцион» проводят около популярного лабиринта в кукурузном поле. В минувшем году его посетили 20 тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#германия #трактор
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