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0:18   13 Августа 2018
Россия

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель музыкальной группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии здоровья бывшего участника Николая Носкова.

В интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom он сообщил, что Носков пережил инсульт.

Белов призвал всех молиться о здоровье музыканта стараться сделать все, чтобы врачи смогли поставить певца на ноги.

Николай Носков - российский и советский артист, пятикратный премии «Золотой граммофон». В марте минувшего года его доставили в больницу «Лапино», где он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

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Автор: Олег Королев
#парк горького #николай носков
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