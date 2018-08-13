Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте певца Николая Носкова

Основатель музыкальной группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии здоровья бывшего участника Николая Носкова.

В интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom он сообщил, что Носков пережил инсульт.

Белов призвал всех молиться о здоровье музыканта стараться сделать все, чтобы врачи смогли поставить певца на ноги.

Николай Носков - российский и советский артист, пятикратный премии «Золотой граммофон». В марте минувшего года его доставили в больницу «Лапино», где он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.