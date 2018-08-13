Медсестра завещала 600 тысяч евро больнице в Триесте

Мария Болонья, бывшая медсестра больницы в итальянском Триесте, завещала учреждению 600 тысяч евро. Женщина умерла в прошлом году, ей было 95 лет.

Медсестра решила передать сбережения больнице, поскольку ее единственные родственники — сын и муж — умерли.

Несколько месяцев ушло на бюрократию, но в конце концов завещанные шестьсот тысяч евро были переданы госпиталю.

Средства включили в бюджет учреждения на 2018–2020 годы. Они будут потрачены на строительство нового гардероба, ремонт больничной столовой и входа в здание, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний.