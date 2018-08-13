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США могут отказаться от российских двигателей РД-180

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США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

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0:00   13 Августа 2018
Весь мир

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

США могут отказаться от российских двигателей РД-180

Вашингтон прорабатывает возможность отказа от российских ракетных двигателей РД-180, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

В интервью C-SPAN он отметил, что НАСА уникальна тем, что в отличие от других американских ведомств, она имеет возможность поддерживать отношения с теми странами, с которыми США не дружат. В частности, на Международной космической станции есть астронавты, которые были доставлены туда на российской ракете «Союз».

По словам Брайденстайна, когда другие каналы коммуникации прекращаются, страны имеют возможности вести диалог по изучению космоса и науке. По его мнению, данная уникальная возможность НАСА должна сохранятся.

Ранее из-за сообщений о подготовке американской стороной новых санкций российский сенатор Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может ограничить поставки ракетных двигателей РД-180. Российские двигатели используются компанией United Launch Alliance в первой ступени ракеты-носителя Atlas V

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Автор: Олег Королев
#сша #наса #рд-180
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